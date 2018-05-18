Подготовка Кличко к бою с Пьянетой вышла на финальную стадию (фоторепортаж)

Подготовка Чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBО, IBO и журнала «The Ring Magazine» Владимира Кличко к поединку с Франческо Пьянета, который состоится 4 мая на SAP-арене в Мангейме (Германия), вышла на финальную стадию, - сообщает пресс-служба украинского боксера.

Напомним, в следующую субботу на SAP-арене в Мангейме (Германия) Владимир Кличко проведет защиту титулов в поединке против Франческо Пьянеты.

Прямая трансляция боя Кличко - Пьянета состоится 4 мая 2013 года в 22:30 на телеканале "Интер" в рамках программы "Большой бокс".

Фото: michaelsterlingeaton.com