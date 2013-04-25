ФФУ оштрафовала клубы за нецензурщину и файер-шоу болельщиков

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины сегодня принял несколько решений относительно штрафных санкций, касающихся ряда клубов Премьер-лиги.

Как сообщает официальный сайт ФФУ, за неправомерные действия болельщиков «Таврии» 17 апреля во время четвертьфинального матча Кубка Украины с «Севастополем» симферопольский клуб должен выплатить 75 тыс. грн.

Главный тренер мариупольского «Ильичевца» Николай Павлов должен выплатить штраф в размере 5 тыс. грн за нарушение требований пункта 9 статьи 15 Регламента соревнований Премьер-лиги (относительно обязательного рукопожатия главных тренеров команд до и по окончании матча) после матча 25-го тура Чемпионата Украины с полтавской «Ворсклой», который состоялся 19 апреля. Он отказался пожать руку тренеру "Ворсклы" Сергею Свистуну.

Финансовые санкции в размере 25 тыс. грн применены также к ФК «Динамо» за использование болельщиками киевской команды пиротехнических средств и скандирования оскорбительных выражений 20 апреля во время матча 25-го тура с луганской «Зарей». Кроме того, за нарушение пункта 1 статьи 49 Регламента соревнований Премьер-лиги относительно обязательного участия главного тренера и футболиста команды в флеш-интервью после матча с «Зарей» киевский клуб и его главный тренер должны предоставить письменные объяснения.

За скандировании нецензурных выражений болельщиками «Динамо» во время матча 24-го тура Чемпионата Украины с львовскими «Карпатами» 13 апреля киевский клуб должен выплатить 25 тыс. грн.

125 тыс. грн - цена неправомерных действий болельщиков ФК «Днепр» на стадионе «Днепр-Арена» 21 апреля во время матча 25-го тура с донецким «Шахтером».

«Шахтер» также обязан будет оплатить штраф в размере 50 тыс. грн за использование болельщиками клуба пиротехнических средств и повреждения индивидуальных пластиковых сидений во время этого же матча.

Штраф львовского ФК «Карпаты» за скандирование болельщиками нецензурных выражений и использования пиротехнических средств - 30 тыс. грн. Эти нарушения были зафиксированы на стадионе «Динамо» им. Лобановского 22 апреля во время игры 25-го тура Чемпионата Украины с киевским «Арсеналом».