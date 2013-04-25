Донецку понравилось проводить ЧМ по хоккею - Украина подала еще одну заявку

Президент Федерации хоккея Украины Анатолий Брезвин заявил, что ФХУ подает заявку на проведение мирового первенства в 2014-м году, где сборная Украины будет выступать в Дивизионе А1 - втором по значимости в мировой хоккейной иерархии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Брезвин сообщил сегодня на пресс-конференции.

Местом проведения турнира, как и в этом году, будет заявлен Донецк.

"Чемпионат мира в Донецке прошел на хорошем уровне, и мы получили хорошие отклики от Международной федерации хоккея (IIHF). В частности, президент Рене Фазель выразил свою благодарность в официальном письме, - отметил А.Брезвин. - Украина имеет хороший имидж в IIHF, поэтому мы снова подали заявку на чемпионат мира. Мы даже пошли на определенный рекорд, проведя за последние годы несколько соревнований высокого уровня под эгидой Международной федерации. Исходя из этого, мы понимаем, что многие команды, которые принимали участие в этих турнирах, получили хорошие впечатления от организации. Именно по этой причине, когда будет проходить голосование, мы будем иметь хорошую поддержку и факторы дополнительного влияния. Конечно, я уверен, что будут хорошие заявки от Японии, Кореи, других команд. Но мы будем проводить работу, разговаривать с конкурентами".

Напомним, что места проведения чемпионатов будут определяться на ежегодном Конгрессе IIHF, который в нынешнем сезоне состоится в Стокгольме во время чемпионата мира в топ-дивизионе.

Как сообщал УНИАН, в этом году в Донецке прошел чемпионат мира среди команд третьего по значимости дивизиона (А2), в котором сборная Украины заняла первое место и повысилась в классе.