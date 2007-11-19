Шовковский на костылях - выбыл минимум до конца года

С большой долей вероятности можно говорить, что матч между сборными Украины и Литвы стал для вратаря "Динамо" Александра Шовковского последним в 2007 году, сообщает сайт football.ua.

В воскресенье утром в киевской клинике доктора Ярослава Линько Александр прошел обследование, после которого на больную ногу был наложен лонгет.

Окончательный диагноз еще не установлен, - рассказывает динамовец. - Сегодня и завтра (разговор происходил в понедельник) в этой же клинике пройду два обследования – МРТ и УЗИ. Тогда и можно будет говорить о степени тяжести повреждения голеностопа. Пока есть предположение, что кость не повреждена. Скорее всего, проблемы со связками».

С грустью Шовковский, передвигающийся с помощью костылей, вспоминает эпизод в конце первого тайма: «Пытался в прыжке парировать мяч. Отталкиваясь в левую сторону, тяжесть перешла на правый бок и нога «поехала» на скользком поле. По болевым ощущениям сразу понял, что продолжить игру не смогу».

Более точные сроки реабилитации динамовца будут известны в среду утром.