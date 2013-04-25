Игрок Днепра освободился от клуба через суд
02:56, 25 апреля 2013Спорт
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Защитник сборной Ганы Дерек Боатенг получил статус свободного агента решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне.
Как сообщает официальный сайт днепропетровского клуба, теперь уже экс-игрок "Днепра" решением суда получил статус свободного агента, мотивируя свои претензии к бывшему клубу невыполнением контрактных обязательств перед игроком.
Дерек Боатенг
Судьи сочли весомыми аргументы Д.Боатенга, несмотря на то, что "Днепр" предоставил, казалось бы, весомые доказательства того, что игрок сборной Ганы не выполнял свои обязанности, прописанные в контракте с ФК "Днепр" - не посещал тренировки, отказывался выходить на поле в официальных матчах.
Вместе с тем, в сообщении ФК "Днепр" подчеркивается, что клуб неоднократно мог продать Д.Боатенга за 2 млн евро в клубы Турции и Англии.
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