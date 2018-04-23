Звездный час «Русского витязя»: Александр Поветкин дождался боя с Владимиром Кличко

23 апреля в Панаме состоялся аукцион на право организации и проведения боя между Владимиром Кличко и Александром Поветкиным за титул чемпиона мира по версии WBA. Этот титул оспорят спортсмены, уже имеющие звание чемпиона: Поветкин – «регулярного», а Кличко – «суперчемпиона». Как обычно в таких случаях, в торгах принимали участие представители обоих спортсменов. Но ни К2 Pormotion, выступающая от имени Кличко, ни Sauerland Event, представляющая интересы Поветкина в Германии, добиться желаемого не смогли.

Аукцион выиграла... третья сторона – известный российский менеджер Владимир Хрюнов. Именно он представляет интересы Поветкина в России. Решение, которое повергло в шок мир профессионального бокса, звучит следующим образом: призовой фонд – 23,2 миллиона долларов, что едва ли не в двое больше, чем суммарные предложения промоутерской компании братьев Кличко К2 (7,1 миллиона) и Sauerland Event, представляющей интересы Поветкина в Германии (6,01 миллиона). При этом украинец получит 75% от суммы призовых за поединок, в то время как Поветкину достанется всего четверть суммы. Ну, и, наконец, дата и место проведения боя – 31 августа, Москва. Впрочем, касательно места и даты – данные предварительные.

В торгах, прошедших в Панаме, Владимир Хрюнов представлял интересы своего давнего партнера российского бизнесмена и вице-президента Федерации профессионального бокса России Андрея Рябинского, гарантировавшего столь огромный, по меркам профессионального бокса, призовой фонд. Г-н Рябинский, также являющийся председателем совета директоров группы компаний Московский ипотечный центр, ранее в подобных инициативах- устроить топовый бой в Москве – уже был замечен.

«Проведение боя в Москве позволит отстоять интересы Поветкина. Могу сказать, что предстоящий поединок – большое событие для всего российского бокса. По правилам аукциона мы должны были заявить три города, поэтому в списке появились Лас-Вегас и Берлин. Но у меня лично сомнений нет: только Москва», - отметил Владимир Хрюнов.

В таком же ключе, напирая на патриотические чувства, он комментировал и предыдущие вложения в бокс г-на Рябинского. Так, 6 марта стало известно, что бизнесмен выкупил права на проведение боя за звание чемпиона мира между действующим чемпионом по версии WBA россиянином Денисом Лебедевым и панамцем Гильермо Джонсом у американского промоутера Дона Кинга, который ранее выиграл торги. Предположительно поединок должен состоится 17 мая в Москве. «Желанием Рябинского безусловно было вернуть большой бокс в Россию, - заявил тогда Владимир Хрюнов - Вернуть к нам крупные бои мирового уровня».

Сам Андрей Рябинский после проведения торгов в Панаме публично не комментирует свой успех. Хотя, о желании провести бой Поветкин – Кличко в Белокаменной он заявил еще четыре месяца назад, 17 декабря, во время боксерского шоу «Большой бокс в Крокус Сити Холл», состоявшегося в столице России. Тогда бизнесмен и, по совместительству, чиновник от бокса сказал прямо: «Сейчас настал тот момент осознания, что для нас нет ничего невозможного. Мы хотим, чтобы следующим этапом стало проведение определяющего историю современного бокса поединка – долгожданного боя Александра Поветкина с Владимиром Кличко. Мы с нетерпением ждем этого события – битвы между двумя Олимпийскими чемпионами, сильнейшими из сильнейших. Мы, как команда Поветкина, уверены в Саше и считаем, что сейчас он имеет все возможности и условия для настоящего успеха».

Что ж, как оказалось, ничего невозможного действительно нет: «Это победа тандема Андрея Рябинского, большого бизнесмена с безупречной репутацией, который все правильно рассчитал. У нас нет сомнений, что этот бой привлекает именно на такую сумму», - резюмировал Хрюнов. Кроме того, он добавил, что решение относительно участия в аукционе было принято буквально за несколько дней до его начала, а необходимые 10% от заявленной суммы, в качестве гарантии, предоставил лично Андрей Рябинский.

Менеджмент команды Кличко в этом случае выступает с довольно осторожными заявлениями, предпочитая верить в реальные цифры, а не громкие заявления. Бернд Бенте уже сказал, что будет настаивать на резервировании гонорара для действующего чемпиона мира: «Это абсурдная цифра. Я в нее поверю только после поступления денег на банковский счёт, которым нотариус управляет от собственного имени по доверенности третьего лица. Мы не согласимся на выплату гонорара после боя», - заявил менеджер братьев Кличко.

Отметим, что подобные условия выставлял и Эвандер Холифилд, когда в октябре 2007 дрался в Москве с Султаном Ибрагимовым. Тогда российская сторона удовлетворила запрос команды Холифилда, перечислив деньги наперед. Сейчас от Рябинского требуется всего ничего. Чтобы успокоить команду Кличко, надо лишь перечислить на указанный счет обещанные 17,5 млн. долларов...

Два боксера, которые предположительно схлестнутся на ринге 31 августа в Москве, имеют много общего в спортивной биографии. Оба достигли пика на любительском ринге, став олимпийскими чемпионами, оба достаточно быстро прошли все предварительные ступени на профессиональном ринге, сумев дойти до титульных боев.

Разнит их опыт, возраст и количество титулов. Если Владимир Клично провел свой первый бой среди профессионалов еще в 1996-м, а чемпионский пояс (WBO) впервые примерил в 2000-м, то его соперник, который лишь на четыре года моложе украинца, дебютировал в профессионалах лишь в 2005-м и уже сейчас имеет довольно оригинальный титул «регулярного чемпиона» WBA. Впрочем, сегодня трудно сказать, что можно назвать преимуществом – опыт и знание тонкостей боев на профессиональном ринге одного, или неуемное желание другого, который в последнее время сильно прибавил в мастерстве.

33-летний Александр Поветкин пришел в профессиональный бокс в июне 2005-го, спустя год после Олимпиады в Афинах. К этому моменту за его плечами уже были всевозможные титулы на любительском ринге – чемпион Европы, мира и, собственно, афинских Игр. Разумеется, дальше был путь один – в профессионалы. Впрочем, ему уже было почти 27 лет и многие сомневались в том, что в таком почтенном для бокса возрасте он сумеет быстро пройти все ступени и дойти до вершины, титульных боев. Нервничал, похоже, и сам Поветкин, который начал разговоры о том, что желает драться с кем-то из братьев Кличко еще на заре карьеры. Тогда эти разговоры практически никто не воспринимал всерьез. По мнению специалистов, россиянин был «сырым», абсолютно неподготовленным к бою с чемпионом мира, простым «выскочкой», решившим, что готов драться с чемпионом мира. Таких заявлений в профессиональном боксе делается по десять штук ежедневно, в разных весовых категориях и по разным версиям. И команда братьев Кличко до поры, до времени, просто отмахивалась от этих предложений. Даже с точки зрения коммерции – основного кита, на котором покоятся устои профессионального бокса – «ловить» было нечего. Вряд ли кто из спонсоров предложил бы много денег за сомнительный с точки зрения качества бой, с заведомо известным исходом.

Впрочем, время шло. И на смену «мешкам» и бывшим чемпионам, которым уже давно пора на пенсию, в соперники россиянину пришли более серьезные бойцы. Первым из них в январе 2008 года стал Эдди Чемберс, до того непобежденный американец с репутацией отличного бойца. И если в первой половине боя «Русский витязь» не знал, что делать с американцем и куда девать голову от его ударов, то, впоследствии, приспособился к тактике соперника и уверенно выиграл заключительные раунды. «Запоминается последнее», - постулат Штирлица отлично усвоили все трое боковых судей, единогласно отдавшие победу Александру Поветкину.

Собственного, успех в поединке с Чемберсом и возвёл россиянина в статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF, который уже принадлежал в то время Владимиру Кличко. Но у украинского тяжеловеса был намечен другой поединок, и, чтоб не простаивать перед встречей с чемпионом, Поветкин провёл бой с известным американским боксёром Таурусом Сайксом. Сайкс уклонялся от прямого контакта на протяжении четырех раундов, а во время очередной атаки упал и не пожелал вставать, пока судья не досчитает до десяти – нокаут. Визуально же можно было увидеть, что американец чувствует себя вполне нормально и при желании мог бы выдержать еще не один раунд.

Приблизительно в это время и началась, казавшаяся еще вчера бесконечной, история боя Кличко – Поветкин. В сентябре 2008-го промоутерская компания братьев Кличко «K2 Promotion» выиграла учрежденный IBF конкурс заявок, предложив за право на организацию боя более 13 миллионов долларов. Поветкин за бой должен был получить более 3,3 миллионов долларов, а встреча в ринге была намечена на 13 декабря в немецком Мангейме. Позже Поветкин получил травму, но IBF сохранила за ним статус обязательного претендента, и отсрочила встречу Кличко и Поветкина до 13 сентября 2009 года. Впрочем, не встретились спортсмены и через год, равно как не могли договориться о проведении боя еще три с половиной года. Между тем, за это время ситуация кардинально поменялась, и уже другая организация – WBA – признала Поветкина «регулярным чемпионом», оставив за Владимиром титул «суперчемпиона». Что касается IBF, то эта структура никаких специальных титулов не выдумывала, а просто отобрала у Поветкина статус обязательного претендента, устав ждать, пока боксеры между собой договорятся.

Во вторник в этой истории, кажется, была поставлена точка. Правда, спортсменам еще предстоит провести по одному бою перед очной встречей. Кличко 4 мая сразится с итальянцем Франческо Пьянетой, а 17 мая Поветкин будет боксировать с поляком Андржеем Вавжиком. Но есть надежда, что в этот раз никакого форс-мажора не случится. И в конце лета бой, который в теории обсуждают уже пять лет, наконец-то состоится.

Амбиции команды, поддерживающей интересы Поветкина в России, непомерны. У привыкших считать каждую копейку немцев они в принципе не вызывают доверия. Тем не менее, ничего удивительного в расточительном подходе русских нет в принципе. Россияне уже привыкли удивлять мегапроектами в спорте, да и не только в спорте. Теперь дошла очередь и до бокса, где право на проведение чемпионского боя можно легально выиграть на открытых торгах или... легко перекупить у самого Дона Кинга.

В любом случае, это не проблема Кличко-младшего. Ему до моральной стороны нет в принципе никакого дела. Ведь это не его команда такими бешенными деньгами ломает устои мирового бокса. У Владимира задача предельно проста – выйти на ринг и победить. Отработать деньги, которые предложил соперник. Сделать так, чтобы никто в принципе не мог усомниться в силе чемпиона. Силе, которая сильнее денег.

Кирилл Стадниченко