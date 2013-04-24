Два украинских хоккейных клуба могут начать играть в Беларуси

Сегодня в Минске состоялось заседание исполкома Федерации хоккея Республики Беларусь, во время которого президент ФХРБ Евгений Ворсин заявил о том, что со следующего сезона участниками Открытого чемпионата Беларуси (ОЧБ) могут стать киевские клубы "Беркут" и "Компаньон-Нафтогаз".

Как сообщает белорусский портал goals.by, президент ФХРБ заявил: "Следующий ОЧБ должен стартовать 5 или 6 сентября. Кстати, буква «О» отсюда может и отпасть. Латвийский «Металургс» отказался, "Беркут" затих, хотя в Украине подтвердили свое участие в местной ПХЛ только два клуба. Возможно, к белорусской лиге присоединится "Компаньон-Нафтогаз".

Как сообщал УНИАН, представители киевского "Беркута" заявили о возможном выходе из украинской ПХЛ и переходе в ОЧБ после того, как директорат ПХЛ исключил клуб из числа участников плей-офф соревнований. Мотивировалось решение об исключении задержкой выплаты вступительного взноса клубом для участия в плей-офф. Задержка составила около одного часа. Вместе с тем, "Беркут" с большим преимуществом над конкурентами выиграл регулярный чемпионат ПХЛ и был главным фаворитом плей-офф.