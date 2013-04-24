Тренер «Волыни» попрощался с командой

Сегодня на утренней тренировке игроков футбольного клуба "Волынь" (Луцк) главный тренер команды Анатолий Демьяненко попрощался со своими подопечными и пожелал им успехов в дальнейшем, сообщает телеканал "Футбол".

"Я не сильно удивлен, - сказал игрок «Волыни» Максим Старцев. - Много разговоров велось про отставку тренера. Мы знали, что это не за горами, может случиться в любой момент. У нас было собрание перед тренировкой, на котором Анатолий Васильевич пожелал нам всем удачи, поблагодарил за работу. Мы, в свою очередь, тоже пожелали ему успехов и поблагодарили. Расстались на мажорной ноте".

Готовить команду к матчу запорожским "Металлургом", по данным телеканала, будет наставник молодежной команды – Анатолий Писковец.

"Ребята немного переживают. Нас ожидает смена тактики и обстановки в целом. Но нужно было что-то менять, ведь мы долго не можем выиграть. А.Писковца считаю хорошим специалистом. Играл в текущем сезоне 2 игры за дубль и могу сказать, что он умеет настраивать на игру, хороший мотиватор, поэтому все должно получиться. Перемены всегда к лучшему, а в этой ситуации тем более", - прокомментировал уход А.Демьяненко еще один игрок команды Сергей Литовченко.

Вместе с тем, официальной информации об уходе тренера на сайте клуба до сих пор нет. Сотрудники ФК "Волынь" также не подтверждают, но и не опровергают уход тренера.

Как сообщал УНИАН, информация об уходе А.Демьяненко с поста главного тренера "Волыни" появилась во вторник утром.