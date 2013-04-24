Ведущий украинский гимнаст стал гражданином России

Об этом со ссылкой на "ФЦП-Пресс" сообщает newsru.

Решение выступать за сборную России лидер мужской украинской сборной принял в ноябре 2012 года. В ожидании документов он тренировался во Владимире.

Куксенков является многократным чемпионом Украины, победителем в абсолютном первенстве и серебряным призером в упражнении на перекладине на Универсиаде-2011 в Китае. На летних Олимпийских играх в Лондоне он занял четвертое место в многоборье.