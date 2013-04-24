Ведущий украинский гимнаст стал гражданином России
11:48, 24 апреля 2013Спорт
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Украинский гимнаст Николай Куксенков стал гражданином Российской Федерации и отныне будет представлять эту страну на международных соревнованиях.
Николай Куксенков - теперь российский гимнаст
Об этом со ссылкой на "ФЦП-Пресс" сообщает newsru.
Решение выступать за сборную России лидер мужской украинской сборной принял в ноябре 2012 года. В ожидании документов он тренировался во Владимире.
Куксенков является многократным чемпионом Украины, победителем в абсолютном первенстве и серебряным призером в упражнении на перекладине на Универсиаде-2011 в Китае. На летних Олимпийских играх в Лондоне он занял четвертое место в многоборье.
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