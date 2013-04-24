Федерация футбола активизирует детский футбол

Проект воплощает в жизнь принцип УЕФА «Футбол для всех» посредством больших социальных детских футбольных фестивалей в регионах, проект также станет важным фактором привлечения и набора детей (в том числе девушек) в секции футбола.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации футбола Украины.

С целью реализации проекта в Андреевке под Севастополем был проведен семинар для будущих лидеров этого проекта из регионов Украины.

Участники семинара получили все необходимые знания по организации и проведению массовых детско-юношеских футбольных фестивалей, которые пройдут на протяжении сентября этого года в 32-х городах Украины.

В этом мероприятии также приняли участие представители МВД Украины и Управления МВД Крыма, которые передали свой опыт работы с «трудными» категориями детей и работы по предупреждению детской преступности. А представители Немецкого агентства международного сотрудничества (GIZ) презентовали программу профилактики ВИЧ/СПИДа и формирования здорового образа жизни среди детей и молодежи. Все эти направления сотрудничества с ФФУ будут представлены на занятиях с детьми во время сентябрьских фестивалей.

Представителям регионов были представлены новый учебник для проведения занятий и иллюстрированный альбом для работы с детьми, в частности, на тему «Школа юного болельщика», а также флаеры для детей со всей информацией о футбольных секциях в регионах и организациях, в которые дети могут обратиться за помощью.

Также на семинаре был представлен видеоролик о предупреждении детской преступности на фестивале «Открытые уроки футбола», который совместно будут использовать работники МВД, тренеры и учителя-волонтеры этого проекта.

До сентября этого года лидеры проекта из регионов, которые прошли обучение на семинаре, подберут команды местных волонтеров для организации «Открытых уроков футбола» и аналогично проведут их обучение. ФФУ, в свою очередь, к началу фестивалей обеспечит регионы необходимым количеством инвентаря и экипировки, которые по завершении фестивалей останутся на местах для дальнейшей работы по развитию школьного футбола.