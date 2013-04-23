Бой Кличко-Поветкин состоится в Москве - россияне выиграли аукцион

Титульный бой между "регулярным"чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) россиянином Александром Поветкиным и чемпионом мира в супертяжелом весе по версии IBF и WBO украинцем Владимиром Кличко состоится 31 августа в Москве, других вариантов нет, заявил агентству "Р-Спорт"промоутер Поветкина Владимир Хрюнов.

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Во вторник команда Хрюнова выиграла аукцион, проходящий в Панаме, сообщает РИА Новости. Промоутер победил в торгах, сделав предложение на сумму 23,2 миллиона долларов, тогда как его оппоненты - K2 Promoutions (братьев Кличко) и Sauerland Event (патронирующей Поветкина) - поставили 7,1 и 6,01 миллиона долларов соответственно. Среди мест проведения боя перечислялись Россия, Германия и Лас-Вегас.

"Это нормальная сумма, потому что это очень ожидаемый бой. Я еще хочу сказать о защите интересов самого боксера, Александра Поветкина, это возможность провести бой в том месте, где это лучше всего сделать. Мы планируем бой провести в Москве 31 августа, пока никаких изменений не планируется, - сказал Хрюнов по телефону. - По правилам нужно было заявить три места, поэтому мы их и заявили, а так Москва, только Москва, дорогая наша столица".

Поветкин до поединка с Кличко 17 мая в Москве встретится с поляком Анджеем Вавржиком. Владимир Кличко 4 мая в Мангейме (Германия) выйдет на ринг в поединке с итальянцем Франческо Пьянетой.