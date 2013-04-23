В ФФУ угрожают санкциями киевскому Динамо

С киевского "Динамо" могут снять очки или заставить провести матч без зрителей, если клуб и в дальнейшем будет отказываться давать интервью официальному заказчику Премьер-лиги ТРК "Футбол".

Об этом заявил первый вице-президент Федерации Футбола Украины Сергей Стороженко в интервью каналу "Футбол".

"Я надеюсь, что это какая-то эмоциональная реакция, и я не думаю, что высшее руководство клуба может пойти на такое нарушение и такое неуважение ко всему футбольному обществу. Потому что официальный вещатель работает не для себя, он работает для зрителей, - отметил С. Стороженко. - Такого пренебрежения регламентом быть не может, потому что ФК "Динамо" всегда был образцом для всех. Если такой клуб, как "Динамо", может позволить себе пренебрегать регламентом - что же говорить о других? Такого неуважения в футболе быть не может».

По словам Стороженко, на европейском совещании в Риме представители руководства УЕФА рассказали, что крупные и богатые клубы нет смысла штрафовать, нужно применять другие санкции, которые побуждали бы клубы быть законопослушными.

"Например, запрет на трансферную деятельность в определенный период, или проведение матча без зрителей, или даже снятие очков. Я не могу сказать, какое решение примет Контрольно-дисциплинарная инстанция в этот раз, но должно быть решение более суровое ", - добавил С.Стороженко.