Новый Евро для Украины: теперь баскетбольный

Для того, чтобы понять, на что в свое время претендовала Украина, и что в итоге получила, достаточно обратиться к сухим цифрам статистики. Евробаскет является третьим по значимости спортивным событием Старого Света после футбольного Евро и футбольной же Лиги чемпионов УЕФА. Более того, он входит в пятерку самых значимых спортивных событий в мире.

Последний из проводившихся на данный момент таких турниров – Евробаскет-2011 в Литве – посмотрели 180 миллионов телезрителей в 150 странах мира. Смотреть было на что. Это был первый чемпионат после грандиозной реформы, затеянной Европейским отделением Международной федерации баскетбольных ассоциаций (FIBA-Europe). В турнире приняли участие 24 команды, в которых выступали 300 игроков. Из них 30 – представители сильнейшей в мире североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации. Да, в отличие от футбола, Меккой баскетбола является США. Но такие спортсмены, как немец Дирк Новицки, француз Тони Паркер или россиянин Андрей Кириленко – уже давно стали звездами мирового масштаба. И в Америке они котируются наравне с местными лучшими игроками, зачастую являясь явными лидерами своих клубов. Безусловно, каждый их выход на площадку – событие для фанатов. А тем более, если они играют за национальную сборную страны, где родились, но где их видят гораздо реже, чем по ту сторону океана.

В Украине через два года будет тот же формат соревнований, что и в 2011 в Литве и что будет в сентябре 2013-го в Словении. А это значит – 20 соревновательных дней, 24 команды-участницы, 6 принимающих городов, 7 арен, соответствующих масштабу события и всем нормам FIBA-Europe, 90 матчей. Учитывая то, что футбольный Евро-2012 Украина проводила вместе с Польшей, и в каждой стране было задействовано по четыре города и столько же стадионов, масштаб баскетбольного соревнования куда более громоздкий. К тому же, это будет очередной тест для нас на «европейскость». Как страна сможет выполнить взятые на себя обязательства и не ударить в грязь лицом перед многочисленными болельщиками и чиновниками Старого Света, которые нагрянут сюда спустя три года после действительно успешно проведенного Евро?..

Первый вопрос, который невольно напрашивается сам собой в Украине – кому это все надо. Ведь в Литве баскетбол всегда был и будет не то, что спортом номер 1, а неким подобием религии. Культ баскетбола в маленькой балтийской стране просто превосходит все пределы разумного. И потому три недели Евробаскета в 2011-м году в этой стране вполне естественно превратились в три недели праздника. Иначе просто и быть не могло.

Приблизительно то же самое будет в сентябре 2013-го и в Словении. Ведь балканцы не менее фанатично относятся к баскетболу. Представители бывших югославских республик всегда славились не только своим умением играть в этот вид спорта – как на клубном уровне, так и на уровне сборных новообразованных государств – но и самыми громогласными и отчаянными фанатами. Эти, помимо того, что прекрасно разбираются в баскетболе, могут еще и бучу устроить, «чтобы запомнили». Правда, к словенцам это относится в меньшей степени, чем к сербам или хорватам.

Кстати, на Евробаскете в Литве болельщики из Словении оказались в тройке самых многочисленных фанатских групп, приехавших на турнир из-за рубежа. Вместе с латвийцами и грузинами. Даже вездесущих россиян на Евробаскете-2011 почему-то оказалось мало. Понятно, что уж на своем домашнем Евробаскете словенцы постараются куда лучше.

Так, кому же все это надо в стране, где баскетбол в принципе не показывают по общедоступным каналам? Где на матчи Суперлиги, за редким исключением, ходят по 1-2 тыс. зрителей? Где чуть ли не единственный прецедент ажиотажа за последние годы был зафиксирован в Киеве, когда «Будівельник» играл в полуфинале второго по значимости клубного турнира континента – Еврокубка – и лишь тогда трибуны Дворца спорта действительно ломились?

На эти вопросы свои аргументы в пользу Евробаскета приводит директор Международного организационного комитета чемпионата-2015 Маркиян Лубкивский: «Баскетбол очень популярен во многих странах мира, и это – наш главный козырь. Игра довольно простая, правила запомнить несложно, а, потому, главная задача заключается в том, чтобы просто «подсадить» массового зрителя на баскетбол. Как это сделать? Перед Евробаскетом мы будем проводить промо-кампанию. Естественно, будем использовать видео с матчей украинской Суперлиги. Эффектные игровые моменты, слэм-данки –знакомство рядового болельщика с баскетболом будет происходить ненавязчиво, но, в то же время, эффективно. Главное – увлечь людей, показать им красоту игры в исполнении наших лучших баскетболистов, тех, кто входит в состав национальной сборной. Уверен, что интерес к баскетболу у украинцев через два года существенно повысится. Главное – грамотно провести пиар-кампанию. Именно в этом и заключается наша задача».

К словам руководителя МОК стоит добавить, что интерес к баскетболу нужно возрождать, а не развивать с нуля. Ведь не зря же на матч Еврокубка в марте в Киеве пришли более 6 тыс. зрителей. Вспомнили, что в конце 80-х, когда команда называлась еще «Строитель», она собирала аншлаги в чемпионате СССР, регулярно обыгрывая московский ЦСКА и каунасский «Жальгирис» и стала, в итоге, чемпионом СССР. В общем, задача видится посильной. Как минимум, матчи сборной Украины на предстоящем Евробаскете аншлаги собирать должны.

Второй вопрос: а, может, даже и первый по значимости – как это все провести? На данный момент Украине нужны, минимум, шесть новых арен, которые будут принимать игры, шесть тренировочных центров, новые терминалы аэропортов в Днепропетровске и Одессе, прочая инфраструктура в этих двух городах. Отметим, что вопросами организации турнира занимается команда МОК, состоящая исключительно из тех специалистов, которые готовили в Украине Евро-2012. А директор обоих оргкомитетов Маркиян Лубкивский в свое время еще и серьезно занимался баскетболом, выступая в командах Львовской области. И сейчас руководитель МОК оптимистично настроен на перспективы провести турнир в Украине на высоком уровне: «На данный момент я не вижу серьезных поводов для беспокойства. Подчеркну, МОК не занимается вопросами строительства объектов или освоения денег, выделенных на Евробаскет. Мы занимаемся лишь организацией турнира, в сотрудничестве с FIBA-Europe прорабатываем спортивные аспекты. Если говорить о бюджете турнира вместе со строительством арен, то мне трудно оценить, ведь мы еще не имеем полной ясности в отношении стоимости самих сооружений. С другой стороны, мы уже завершаем подсчеты операционной составляющей. Через несколько недель, я уже смогу назвать операционную стоимость турнира. Что касается арен, для нас главное, чтобы эти сооружения были построены вовремя и в соответствии с требованиями ФИБА. Арены будут строить спонсоры, то есть компании при поддержке государства через предоставление соответствующих кредитов. Также страна-хозяин вкладывает средства в реконструкцию дорог, терминалов. В городах, принимавших Евро-2012, с аэропортами все в порядке. В реконструкции или перестройке нуждаются только аэропорты в Одессе и Днепропетровске. По нашим подсчетам, Украина не понесет такой тяжелый финансовый груз ответственности при подготовке ЕвроБаскет-2015, как во время Евро-2012 Вместе с тем хочу предупредить, если какой-то город не будет успевать, например, построить арену, мы всегда найдем выход из положения. Форс-мажора мы не допустим».

Арены, где будут проводиться матчи, должны быть сданы к марту 2015-го года, за полгода до начала Евробаскета. Ведь на них нужно будет еще провести тестовые мероприятия. Делятся арены на три типа – те, где будут проводиться только матчи первого этапа (минимальная вместимость – от 6 тысяч зрителей), где будут проводиться матчи первого и второго этапов (от 10 тыс.) и те, которые будут задействованы на протяжении всего турнира, вплоть до финальных игр – от 15 тыс. зрительских мест.

Сейчас, по словам Маркияна Лубкивского, на всех шести объектах уже проводятся земляные работы, готовится место для фундамента. Седьмой ареной, по всей видимости, станет киевский Дворец спорта, как раз вмещающий 6 тыс. зрителей и способный принять матчи первого этапа. Хотя официально об этом пока никто не объявлял. Что касается тренировочных центров, то они будут построены по типу американских школ баскетбола, компактные здания со всем необходимым – игровым залом, раздевалками, душевыми и комнатами для теоретических занятий. Все тренировочные залы будут строиться по типовому проекту и, по словам директора МОК, много времени это не займет.

Будут построены в городах принимающих матчи Евробаскета и фан-зоны. Вероятнее всего, они будут максимально похожи на фан-зоны Евро-2012 – пивные, закусочные, тематические аттракционы и большой экран для просмотра матчей. А, значит, здесь ничего придумывать не нужно, только изменить внешний дизайн и цветовую гамму. Правда, ждать большого наплыва гостей не придется. Литву, по официальным подсчетам, во время Евробаскета-2011 посетили всего 20 тыс. иностранных любителей баскетбола. А посещаемость фан-зон (120 тыс. человек) обеспечили, в основном, местные фаны. И здесь, опять же, придется рассчитывать на энтузиазм украинских любителей спорта. Ведь во время футбольного Евро, который, по данным, украинской погранслужбы, посетили около 1 млн. иностранцев, подобной проблемы не возникало в принципе.

Пожалуй, самый острый вопрос для болельщиков – цена билета. Пока мы можем ориентироваться только на опыт организаторов предыдущих подобных мероприятий. Так, в Словении на матчи Евробаскета-2013 стоимость билетов будет варьироваться от 15-35 евро (первый этап) до 35-180 евро (финал). Впрочем, брать за образец ценовую политику словенцев никто не собирается. Лубкивский утверждает, что цены будут максимально демократичные, с учетом уровня жизни в Украине. Главное, опять же, захотеть пойти на баскетбол. Кстати, билеты начнут продаваться заранее, в начале 2015 года.

Много заработать на Евробаскете, в сравнении с Евро, не получится. Так же, как и много потратить. Тем не менее, работа в этом направлении ведется активная. Это – поиск спонсоров, продажа прав на телетрансляции желающим показать матчи соревнования (а такавых, учитывая популярность Евробаскета, наберется немало), выручка магазинов по продаже лицензионных товаров с символикой турнира, продажа билетов на соревнования для рядовых болельщиков и пакетов гостеприимства для VIP-персон...

Наконец, ведется работа и на законодательном уровне. Директор МОК надеется, что в ближайшее время Верховной Радой будет принят Закон о проведении чемпионата Европы по баскетболу 2015 года в Украине, благодаря которому будут урегулированы вопросы с официальным трудоустройством волонтеров и защитой прав интеллектуальной собственности – логотипа и талисмана турнира, который на своей продукции могут размещать только официальные спонсоры.

...В Украине грядет новый большой спортивный праздник. Всего через каких-то два с половиной года мы сможем ощутить приблизительно то, что ощущали в июне 2012-го. И то, что на сегодняшний день баскетбол, в сравнении с футболом, почти никому не интересен, только подогревает интерес к предстоящему событию. Новое, или хорошо забытое старое, всегда будоражит умы по-особому. По итогу мы будем иметь 6 новых ультрасовременных Дворцов спорта, два терминала в аэропортах и, наверное, более-менее нормальные дороги в Днепропетровске и Одессе. Хотя бы на центральных улицах.

Ну, и баскетбольный бум. Кстати, его можно будет ощутить уже этим летом. С 8 по 18 августа в Киеве пройдет Евробаскет для 16-летних. Юниорские сборные проведут все свои матчи во Дворце спорта. Зрительный зал главной на данный момент крытой спортивной арены страны будет разделен огромной тканевой ширмой на два. И в нем, соответственно, разместят две игровые площадки. Чем не повод уже сейчас пойти приобщиться к популярнейшему в мире виду спорта?..

Кирилл Стадниченко