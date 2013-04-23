Украинский теннисист Стаховский вышел во второй раунд турнира в Бухаресте

Как сообщает официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), в стартовом матче основной сетки соревнований киевлянин, занимающий 98-е место в рейтинге АТР, в двух сетах обыграл Ярослава Поспишила из Чехии - 6:2, 6:2. Матч продолжался 1 час 16 минут. На счету С.Стаховского 3 эйса.

Следующий соперник украинца определится в матче между аргентинцем Орасио Себальосом и Гильермо Гарсия-Лопесом из Испании. Этот матч состоится сегодня позже.

Как сообщал УНИАН, ранее в Бухаресте С.Стаховский выиграл три матча квалификационных соревнований, так как не был автоматически допущен в основную сетку из-за низкого рейтинга.