Андрей Воронин: это ужасно...

Форвард сборной Украины Андрей Воронин прокомментировал субботний поединок против литовцев. Причины поражения Воронин видит в ошибках команды и в отсутствии везения.

«Результат явно не по игре. Поле было в катастрофическом состоянии, в последний раз на таком мы играли на Фарерах. Но соперник играл в тех же условиях, а значит, это не может служить оправданием. К тому же, не на нашей стороне была удача. Из-за собственных ошибок мы пропустили два гола и в итоге покидаем Литву без очков. Было видно, что наша команда стремилась выиграть, а не, просто приехала номер отбывать. Мы старались, создавали в каждом тайме хорошие моменты, но забить не смогли. Может, в предыдущем отборочном цикле у нас было больше везения, может, мы не допускали таких детских ошибок. Но что делать? Надо работать дальше, готовиться к следующему циклу». – сказал футболист.

Воронина удручает тот факт, что ему не удается забить за сборную: «Как вы знаете, я давно не забивал за сборную и это ужасно. Но гораздо обиднее то, что мы сегодня проиграли. Впереди у нас еще есть матчи, в которых я рано или поздно забью. Но, прежде всего, я командный игрок, и мне бы больше хотелось, чтобы наша сборная выигрывала - сколько бы я при этом забивал или не забивал».

Нападающий «Ливерпуля» рассказал о том, каким ему запомнится этот отборочный цикл

«Этот отборочный цикл был, что называется, не наш. Мы потеряли много очков, пропустили много мячей, которые не должны были пропускать, и не забили много голов, которые забивать обязаны были. В общем, в предыдущем отборе все складывалось в нашу пользу. А в этот раз - напротив. Но жизнь продолжается, нам надо доигрывать этот цикл и готовиться к следующему», - подытожил Воронин.

По материалам СпортОбоза