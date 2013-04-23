Сборная Украины по футболу таки сыграет с Камеруном

2 июня национальная футбольная команда Украины проведет контрольный поединок против команды Камеруна.

Как сообщили УНИАН в Федерации футбола Украины, соответствующий контракт подписан федерациями обеих стран. Встреча состоится в Киеве, на НСК «Олимпийский». Сборная Камеруна в самом сильном составе прибудет в Киев 30 мая, а после игры с украинцами отправится в Того, на свой матч отбора к ЧС-2014. Для команды Украины этот матч будет проведен в рамках подготовки к отборному матчу Чемпионата мира-2014 против сборной Черногории.

Как сообщал УНИАН, слухи о договоренности с камерунской федерацией футбола о проведении товарищеской встречи двух сборных появились месяц назад. Но в течение этого срока обе стороны не могло достичь договоренности о мелких деталях контракта. Наконец, сегодня объявлено о том, что договор о проведении матча подписан официально.