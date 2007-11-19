Шовковский выбыл на две недели

Вратарь киевского Динамо и украинской сборной Александр Шовковский пропустит две недели. Вместо него в главную сборную страны вызван Богдан Шуст из донецкого "Шахтера".

В конце первого тайма матча против Литвы основной голкипер сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Шовковский вынужден был попросить замену из-за повреждения.

На послематчевой пресс-конференции Олег Блохин рассказал, что Шовковский подвернул голеностоп.

Как сообщил информ-службе ФФУ менеджер команды Олег Тарадай, травма не позволит играть вратарю около двух недель. На его место вызван из расположения молодежной сборной Богдан Шуст.

Таким образом, Шовковский пропустит не только матч против Франции в отборочном раунде Евро-2008, но и под вопросом его участие в матче Лиги чемпионов против "Ромы". Напомним, помимо него в Лигу чемпионов заявлены только молодые Рыбка и Бойко.

Football.ua