Три украинских боксера вошли в первую десятку рейтинга WBO

В первые десятки рейтингов входят три украинских боксера, а еще четыре занимают места с 11-го по 15-е.

Как сообщает boxingnews.com.ua, в последней версии рейтинга украинцы расположились на таких позициях (в скобках указано место боксера в предыдущем рейтинге): Сергей Федченко, 4 (5) и Виктор Постол, 14 (14) - в первом полусреднем весе, Александр Спирко, 9 (10) - первый средний вес, Макс Бурсак, 7 (7) - средний вес, Вячеслав Узелков, 11 (3) - полутяжелый вес, Дмитрий Кучер, 13 (13) - первый тяжелый вес, Андрей Руденко, 15 (15) - супертяжелый вес.

Как сообщал УНИАН, Всемирная боксерская организация обновляет свои рейтинги раз в месяц.