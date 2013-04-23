Хет-трик ван Перси досрочно вывел МЮ в чемпионы Англии

Встреча завершилась со счетом 3:0. Все три мяча забил Робин ван Перси (2, 13, 33), который теперь с 24 мячами возглавил бомбардирский список первенства.

МЮ, набрав 84 очка, стал недосягаем за четыре тура до окончания Чемпионата. Ближайший преследователь МСити проиграл в этом туре Тоттенхэму 3:1 - у него осталось 68 очков.

Это чемпионство стало для клуба уже 20-м в истории. И 13-м под руководством Алекса Фергюсона.

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Напомним, что Шахтер мог досрочно стать чемпионом Украины в это воскресенье - за пять туров до финиша. Теоретически Металлист еще может ликвидировать разрыв в 15 очков :)