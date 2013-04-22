Баскетбольная Суперлига определила пятерку лучших игроков 1/4 финала

Лучшими защитниками признаны Линн Грир («Азовмаш») и Рэнде Калпеппер ("Ферро-ЗНТУ"), сообщается на официальном сайте Суперлиги.

Л.Грир отличился своей результативностью - третий по количеству набранных очков и второй по количеству результативных передач во время чвертьфиналов. В четырех матчах из пяти плеймейкер добывал не менее 20-ти очков, а в третьей игре серии отличился рекордными 32 очками и забил победный бросок на последней секунде овертайма. Также Л.Грир сделал 14 результативных передач в последнем поединке серии.

Р.Калпеппер стал лучшим бомбардиром 1/4 финала и помог «Ферро-ЗНТУ» опередить на пути к следующему раунду плей-офф «Черкаські Мавпи». Особенно заметную роль защитник сыграл в первом матче серии, отличившись 29 очкаи и 7 передачами, и во втором поединке – когда фактически перевел игру в овертайм, реализовав штрафные в конце основного времени, а в дополнительной десятиминутке забил не менее важные броски из игры. В целом в четырех матчах из пяти Р.Калпеппер получал не менее 22-х очков.

Лучшими форвардами первого этапа плей-офф признаны Кинделл Дайкс («Говерла») и Ричард Гуинн ("Ферро-ЗНТУ").

К.Дайкс не сумел вместе с "Говерлой" выйти в полуфинал, уступив "Будивельнику", однако отличился в третьем матче серии, по итогам которого он набрал 25 очков и сделал 11 подборов. По собранным отскокам К.Дайкс уступил лишь Джереми Шаппелу из «Ферро» и центровому из других команд.

Ричард Гуинн в серии с «Черкаськими Мавпами» продемонстрировал командную игру, забив сверхважные мячи. Также он отличился при реализации дальних бросков (18 из 40).

Лучшим центровым признан Владан Вукосавлевич («Политехника-Галичина»). Он стал лучшим игроком четвертьфинала по подборам и баллам РЭ (рейтинга эффективности), а в рейтинге бомбардиров уступил первое место только Р.Калпепперу («Ферро-ЗНТУ»). Особенно В.Вукосавлевичу удалась первая игра серии с южненцами, в ходе которой он реализовал 9 из 11 двоочковых и 10 из 10 штрафных, а также собрал 14 отскоков, получив рекордные 42 балла РЭ.

Как сообщал УНИАН, во время регулярного чемпионата пятерку лучших игроков Суперлига определяла по понедельникам. В серии плей-офф лучший будет определяться по завершении каждого раунда соревнований.