Украинские теннисистки проиграли матч Кубка Федерации канадкам

Как передает корреспондент УНИАН, к пятой игре команды подошли с общим счетом 2:2, а потому все сильнейшие теннисистки были задействованы обеими командами. Запасным так и не удалось проявить себя.

Украинки с самого начала парной игры оказались в роли догоняющих, что неудивительно. Опыт совместных выступлений в парной игре у Э. Свитолиной и Л. Цуренко крайне малый. Канадки же регулярно играют в матчах Кубка Федерации именно в таком сочетании.

В итоге, игра закончилась относительно легкой победой канадок, добывшей решающий перевес по итогам всего матча – 2:3.

Таким образом, в следующем году сборная Украины будет выступать не во Второй мировой группе, а в третьем по значимости дивизионе – 1 группе Евро-Африканской зоны.