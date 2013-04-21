Украинские гимнасты заняли третье место на чемпионате Европы

Как передает корреспондент УНИАН, всего в столице России было разыграно 12 комплектов наград.

Сборная России уверенно победила в общекомандном зачёте с 10 медалями – шестью золотыми и четырьмя бронзовыми. Вторыми стали британцы (2 золота, 2 серебра и 1 бронза), третьими – украинцы (2-0-1), четвертыми – румыны (1-5-1), пятыми – швейцарцы (1-1-0), шестыми – французы (1-0-1).

Как сообщал УНИАН, в многоборье бронзовую медаль завоевал Олег Верняев, а в финалах отдельных упражнений Игорь Радивилов завоевал золото в упражнении на кольцах, а Олег Степко стал чемпионом на брусьях.