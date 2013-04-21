Украинец завоевал золото в упражнении на брусьях на чемпионате Европы
16:12, 21 апреля 2013Спорт
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В Москве сегодня завершается чемпионат Европы по спортивной гимнастике, где в рамках финалов в отдельных видах программы, «золото» в упражнении на брусьях завоевал украинец Олег Степко.
Олег Степко завоевал золото / Фото: noc-ukr.org
Как передает корреспондент УНИАН, финал в соревнованиях на брусьях был третьим из пяти в программе соревновательного дня.
До этого украинцы не завоевали наград ни в опорном прыжке у мужчин (участвовали Игорь Радивилов и Олег Верняев), ни у женщин на бревне (Елена Василенко).
В соревнованиях на брусьях О.Степко набрал 15,766 балла. «Серебро» – у швейцарца Лукаса Фишера (15,633), а «бронза» - у россиянина Давида Белявского – (15,533).
Как сообщал УНИАН, ранее бронзовую медаль в многоборье завоевал О.Верняев, а «золото» в упражнении на кольцах – И.Радивилов.
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