Динамо выиграло в Луганске и вернулось на второе место в таблице УПЛ

Как передает корреспондент УНИАН, игра в Луганске была принципиальной для киевского клуба, как минимум, по двум причинам. Кроме того, что сейчас команда Олега Блохина ведет борьбу за второе место с харьковским Металлистом» и днепропетровским «Днепром», так еще и предыдущая игра в Луганске, состоявшаяся в сезоне 2011/12, была омрачена ужасным состоянием газона местного стадиона благодаря чему «Заря» добилась ничьей – 0:0.

Сегодняшний матч проходил на поле очень хорошего качества, чем киевляне не преминули воспользоваться. Хозяева поля на равных играли с куда более именитым соперником менее получаса. А на 29-й минуте Браун Идейе слева вошел в штрафную соперника, сделал передачу вдоль ворот, и Андрей Ярмоленко находясь уже во вратарской площади отправил мяч в сетку – 1:0. А спустя девять минут отличился и сам Б. Идейе. Олег Гусев со своей половины поля выдал передачу Б. Идейе на ход, тот вошел в штрафную, на замахе обыграл Григория Ярмаша, и с угла вратарской поразил ворота. На перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу гостей.

После перерыва команды продолжали много комбинировать, но поначалу голевых моментов практически не создавали. И еще за десять минут до конца игры разгромом даже и не пахло. Лишь под занавес игры, на 81-й минуте, динамовцы довели счет до крупного. Дубль сделал Б. Идейе. Мигель Велозу слева вошел в штрафную, сделал передачу вдоль ворот, и Б. Идейе отправил без помех мяч в сетку. На 88-й минуте Роман Безус эффектным ударом в дальний угол ворот сделал счет 4:0. А уже в добавленное арбитром время судья назначил пенальти за снос А. Ярмоленко в штрафной площади луганчан. 11-метровый реализовал Олег Гусев. Причем сделал это дважды, так как судья после первого удара попросил перебить.

В других играх 25-го тура, завершившихся на данный момент, мариупольский «Ильичевец» обыграл полтавскую «Ворсклу» (1:0), запорожский «Металлург» обыграл «Кривбасс» из Кривого Рога (2:0), а донецкий «Металлург» был сильнее ужгородской «Говерлы» - 2:1.

Таким образом, на данный момент у «Динамо» 53 очка, «Металлиста» - 52 и «Днепра» - 48. Но у харьковчан и днепропетровцев по одному матчу в запасе.

Как сообщал УНИАН, 25-й тур Премьер-лиги продлится до понедельника. Два самых интересных матча тура состоятся в воскресенье. В Днепропетровске «Днепр» примет донецкий «Шахтер», а в Харькове «Металлист» сыграет с «Черноморцем».