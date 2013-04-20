Украинский гимнаст выиграл золото на чемпионате Европы

В Москве завершился предпоследний соревновательный день чемпионата Европы по спортивной гимнастике, в рамках которого украинец Игорь Радивилов выиграл финальные соревнования на кольцах.

Как передает корреспондент УНИАН, соревнования на кольцах завершали программу дня. В предыдущих четырех финалах (по два у мужчин и женщин) украинцы остались без наград. В соревнованиях на кольцах золотые медали завоевали украинец Игорь Радивилов и француз Самир Айт Саид, набравшие по 15,466 балла. Бронзовыми призёрами стали итальянец Маттео Моранди и француз Данни Пинчейро-Родригес, также получившие одинаковые оценки - по 15,433.

Как сообщал УНИАН, ранее бронзовую награду в многоборье выиграл Олег Верняев. Чемпионат Европы, проходящий в столице России, завершится в воскресенье, 21 апреля.

В этот день также будет разыграно пять комплектов наград в отдельных упражнениях.