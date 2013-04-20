Украинская теннисистка выиграла турнир ITF в Намангане
13:44, 20 апреля 2013Спорт
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Украинская теннисистка Надежда Киченок выиграла турнир ITF в Намангане
Титул стал вторым в карьере/ Фото: Чемпион
Украинка Надежда Киченок стала победительницей турнира Международной теннисной ассоциации (ITF) в Намангане (Узбекистан), призовой фонд которого составляет 25 тысяч долларов.
Как сообщает агентство Р-спорт, в субботу Н.Киченок, посеянная на турнире под четвертым номером, в двух партиях со счетом 6:2, 6:3 нанесла поражение представительнице Грузии Оксане Калашниковой.Этот титул стал для 20-летнией украинской теннисистки вторым в карьере.
Напомним, что в июне 2012 года она выиграла аналогичные соревнования в Карши (Узбекистан).
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