Болельщики Днепра или Шахтера могут попасть под суд прямо на стадионе

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель начальника УМВД в городе Днепропетровске Владимир Седлецкий.

По его словам, на стадионе «Днепр Арена» планируется выделить специальное помещение для судьи Кировского райсуда.

В.Седлецкий отметил, что футбольный матч «Днепр» - «Шахтер» на стадионе «Днепр Арена» будут охранять около 1 тысячи правоохранителей, в том числе спецподразделение «Беркут» будет переведено на усиленный вариант несения службы.

Он также сказал, что на игре ожидается присутствие 1200 болельщиков из Донецка.

По словам В.Седлецкого, в прилегающих к стадиону «Днепр Арена» магазинах 21 апреля будет запрещена реализация спиртных напитков. Также правоохранители усилят досмотр болельщиков при входе на стадион на предмет наличия стеклотары, режущих предметов, пластиковых бутылок и бананов.

Он уточнил «были случаи, когда болельщики бросали на футбольное поле бананы, что расценивается как оскорбление национальных чувств игроков из африканских стран».

Справка УНИАН. Матч 25-го тура Премьер-лиги "Днепр" - "Шахтар" состоится 21 апреля в 19.30 на стадионе «Днепр Арена» в Днепропетровске. Стадион может принять 31 тысячу зрителей.