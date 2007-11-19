Роналдо бросит вызов Зидану

По случаю пятого матча против бедности, организованного под эгидой ООН, друзья Роналдо бросят вызов друзьям Зинедина Зидана в матче, который состоится в понедельник на стадионе «Роселада» в Малаге. Как сообщает Sports.fr, ожидается, что около 40 известных игроков, среди которых Робер Пирес, Эйдур Гудьонсен и Павел Недвед, примут участие в мероприятии.

Газета.ру