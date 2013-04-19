Украинка выиграла этап Кубка мира по современному пятиборью

Сегодня в китайском Ченду женщины разыграли первый комплект наград на этапе Кубка мира по современному пятиборью.

Украинская спортсменка Анна Буряк по итогам всех этапов набрала 5168 очков и впервые в своей карьере поднялась на высшую ступень пьедестала, сообщили УНИАН в пресс-службе Национального олимпийского комитета.

«Серебро» и «бронзу» завоевали китайские спортсменки Лян Ванся (5100) и Ван Вей (5072).

Еще одна представительница нашей сборной – Ирина Хохлова - финишировала 4-й (5048).

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка поздравил А.Буряк и весь тренерский состав с победой на этапе Кубка мира и пожелал, чтобы эта золотая награда стала только началом будущих больших побед.