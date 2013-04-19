Результаты жеребьевки 1/2 Кубка Украины по футболу
11:24, 19 апреля 2013Спорт
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«Шахтер» сыграет в полуфинале Кубка с «Севастополем».
Шахтеру достался аутсайдер
В столичном Доме футбола состоялась жеребьевка полуфинальной стадии Кубка Украины.
Как сообщает корреспондент УНИАН, процедура проходила методом «слепого жребия». Все четыре команды находились в одной корзине, и любая из них могла попасть на любую. Также методом слепого жребия определялась команда хозяин поля предстоящих полуфиналов. В Кубке Украины на всех этапах соревнований победитель определяется в одном матче
В итоге, жребий определил такие пары: «Севастополь» - «Шахтер», «Черноморец» - «Днепр».
Как сообщал УНИАН, полуфиналы пройдут 8 мая, а финал – 22 мая.
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