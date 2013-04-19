Результаты жеребьевки 1/2 Кубка Украины по футболу

В столичном Доме футбола состоялась жеребьевка полуфинальной стадии Кубка Украины.

Как сообщает корреспондент УНИАН, процедура проходила методом «слепого жребия». Все четыре команды находились в одной корзине, и любая из них могла попасть на любую. Также методом слепого жребия определялась команда хозяин поля предстоящих полуфиналов. В Кубке Украины на всех этапах соревнований победитель определяется в одном матче

В итоге, жребий определил такие пары: «Севастополь» - «Шахтер», «Черноморец» - «Днепр».

Как сообщал УНИАН, полуфиналы пройдут 8 мая, а финал – 22 мая.