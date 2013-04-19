Украинский журналист покупает футбольный клуб

Аутсайдер бельгийского чемпионата сейчас пребывает в очень трудном финансовом положении и находится на грани банкротства, однако М.Метревели готов протянуть руку помощи, даже если «Беерсхот» покинет элитный дивизион, сообщает издание Nieuwsblad.be.

Сообщается, что «телевизионный магнат из Украины» обещает закрыть все долговые обязательства клуба, а только в таком случае «Беерсхот» получит лицензию для продолжения выступления в профессиональных соревнованиях.

«Мы открытия для общения и готовы рассматривать любые варианты. Сейчас мы ведем переговоры о передаче клуба новым владельцам, и близки к соглашению», - заявил адвокат клуба Дирк Де Майсенеер.