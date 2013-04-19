Тренеры олимпийцев получат земельные участки в Киеве

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевского городского совета.

Как пояснила заместитель городского председателя – секретарь Киевсовета Галина Герега, тренерам киевских спортсменов – чемпионов и призеров ХХХ летних Олимпийских игр и XIV летних Паралимпийских игр, будет предложено обратиться в Киевский городской совет с ходатайством о получении в пределах норм бесплатной передачи земельного участка для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений.

Среди 10 тренеров, которые должны получить участки, Анатолий Ломаченко - тренер олимпийского чемпиона по боксу Василия Ломаченко, Григорий Данько - тренер серебряного призера по вольной борьбе Валерия Андрийцева, Нина Кожух - тренер двукратного бронзового призера Паралимпийских игр по плаванию Сергея Клиперта, и другие известные тренеры олимпийских и паралимписких чемпионов.