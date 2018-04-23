Страсти по гимнастике: украинские спортсмены могут не попасть на чемпионат мира в… Киеве

В минувший вторник один из самых авторитетных специалистов в отечественной художественной гимнастике, многолетний тренер национальной команды и президент Федерации гимнастики Украины Альбина Дерюгина заявила о том, что национальная сборная может попросту не выступить на чемпионате мира-2013, который в этом году пройдет в… Киеве. Ситуация абсурдная донельзя, особенно если вспомнить о том, что команда является одним из фаворитов турнира и претендентов на медали практически во всех видах программы. Все это стало возможным из-за, мягко говоря, недопонимания между руководством УФГ, курирующей всю гимнастику (спортивную и художественную) в стране, и ФГУ, представляющей только интересы художественной гимнастики.

Художественная гимнастика – один из самых скандальных видов спорта, как в Украине, так и в мире. Постоянные инциденты не раз приводили спортивное сообщество к разговорам о том, что эту дисциплину пора исключить из Олимпийский программы. Но пока даже попытки просто навести порядок в этом виде спорта наталкиваются на стену непонимания и полной закрытости со стороны его представителей. Скандалы в художественной гимнастике на международной арене практически всегда имеют одну и ту же подоплеку – судейство. И парадокс заключается в том, что разрешить эту проблему практически невозможно. Размытые правила, отсутствие четких инструкций касательно исполнения элементов приводят к тому, что члены жюри полагаются зачастую исключительно на свой вкус. Только грубые ошибки спортсменок, вроде потери предмета или выхода за ковер, способны кардинально поменять турнирную ситуацию. Так, например, на Играх-2000 в Сиднее россиянка Алина Кабаева уронила обруч, который выкатился за пределы ковра. И если до начала соревнований спортсменка была чуть ли не единственной претенденткой на золотую медаль, то по итогам турнира она заняла третье место, опустившись на самую низкую ступень пьедестала почета. «Своё» российская гимнастка взяла спустя четыре года на Играх в Афинах. Но этот случай лишь исключение, подтверждающее правило. Гимнастки элитного уровня, как правило, не допускают грубых ошибок, которые бы невооруженным глазом заметил простой обыватель, не посвященный в тонкости гимнастической кухни. И тут на первый план выходит та самая вкусовщина, индивидуальное видение судьями уровня спортсменок. Разумеется, такое положение дел – самая благодатная почва для коррупции. Не вынести сора из избы уже практически невозможно.

На протяжении долгих лет активную роль в этих дрязгах играла и Украина. По мнению Альбины Дерюгиной от судейского произвола очень сильно пострадали Елена Виториченко и пришедшая ей на смену Анна Бессонова. Лишь предыдущий олимпийский цикл, завершившийся в Лондоне-2012, прошел без потрясений в области судейства. Но это, опять же, исключение из правил. Что любопытно, даже в самой Украине далеко не все, и далеко не всегда соглашались с мнением Альбины Дерюгиной о том, что наших спортсменок засуживают. Более того, некоторые склонны считать, что и сама основатель «Школы Дерюгиной» имеет свойство проявлять диктаторские замашки и единолично контролировать все процессы, происходящие в отечественной художественной гимнастике.

Самый яркий пример – скандал середины 90-х годов, когда Екатерина Серебрянская, после нескольких лет пребывания в «Школе Дерюгиных» покинула Мекку отечественной художественной гимнастики, не согласившись с тем, что основатель школы хочет присвоить себе все лавры по подготовке спортсменки. Она вернулась в родной Симферополь, где под руководством своего первого тренера и мамы Любови Серебрянской подготовилась к Играм-1996 в Атланте. Тогда, напомним, Екатерина Серебрянская стала олимпийской чемпионкой. А ведь могла и вовсе не поехать на Игры. После самовольного ухода из «Школы Дерюгиных» спортсменка была близка к тому, чтобы потерять место в национальной сборной и лишиться лицензии на Игры. Лишь благодаря закулисным играм на этажах Министерства молодежи и спорта Украины спортсменке было разрешено представлять страну в Атланте. Борьбу у «Школы Дерюгиных» практически в одиночку выиграла Любовь Серебрянская.

С тех пор отважных не находилось. Даже бывшая соратница Серебрянской и ее мамы, партнер по команде на Играх в Атланте Елена Витриченко, продолжившая после Игр-96 карьеру, пошла «на мировую» с Альбиной Дерюгиной. И с тех пор все силы были брошены на борьбу с мировым судейским произволом. Внутри страны соперников не осталось.

Как показали события последних дней, огонь страстей в украинской гимнастике отнюдь не погас. Все эти годы он тлел, для того, чтобы разгореться в самый неподходящий момент. Накануне домашнего чемпионата мира, когда хозяева должны быть максимально подготовлены и служить остальным примером для подражания – во всем.

Украинская гимнастика на данный момент разделена на две – художественная (ФГУ) и все остальные – спортивная, аэробика и акробатика (УФГ). Хотя по международным правилам такого быть не может в принципе. В мире существует один FIG, которому все и подчиняются. Свои намерения об отделении ФГУ аргументирует вполне благородными целями: «Мы хотим развивать художественную гимнастику на местах, - говорит Альбина Дерюгина. – Будучи все вместе, в одной организации, мы не сможем уделять столько времени и, главное, финансовых средств, своему виду. А, значит, пойдет насмарку всё, вся работа, которая сейчас ведется нашими силами в регионах. Мы категорически против того, чтобы входить в структуру УФГ. Мы являемся коллективным членом этой организации, но предпочитаем сохранять статус независимой структуры ради сохранения богатых традиций художественной гимнастики в Украине».

Вместе с тем, статус отдельной организации позволял Альбине Дерюгиной иметь практически неограниченную власть в своем виде спорта. В УФГ ее федерация входила лишь номинально, весь процесс контролировался исключительно силами ФГУ, даже связь с FIG структура Альбины Дерюгиной поддерживала самостоятельно, минуя главную гимнастическую структуру страны. Так было вплоть до февраля 2013-го года, когда новым президентом УФГ стал Сергей Душин. Миндальничать, потакая нарушению устава FIG, новый руководитель явно не захотел. В своем комментарии, по поводу этого скандала, он упомянул еще одного активного персонажа украинской гимнастики, чемпионку мира, а ныне вице-президента ФГУ, дочь Альбины Дерюгиной – Ирину.

«Согласно Уставу Украинской федерации гимнастики, у его главы есть шесть вице-президентов, отвечающих за каждую дисциплину, объединенную нашей организацией. В том числе Ирина Дерюгина – за художественную гимнастику. Она же является главой технического комитета. Однако в ходе проведенного правового аудита оказалось, что Ирина Ивановна не входит в число членов УФГ. Кроме того, заявка на участие в этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Бухаресте была оформлена Дерюгиной единолично, без утверждения на заседании технического комитета, как того требует Устав УФГ. Далее эта заявка должна была поступить ответственному секретарю организации, а затем – мне на подпись.

Но, как оказалось, Ирина Ивановна обошлась своими силами, при этом воспользовавшись секретным кодом (на сайте FIG все документы можно регистрировать онлайн - УНИАН), который должен быть известен исключительно президентам и ответственным секретарям как FIG, так и Украинской федерации гимнастики. Естественно, узнав правду, я обратился к руководству Международной федерации гимнастики, и коды сменили. А заявку от Украины, как нелегитимную, аннулировали. Я ни в коем случае не хочу войны. Но и действовать незаконными методами, как это делает Ирина Дерюгина, не позволю. Я стремлюсь к тому, что вся наша работа велась исключительно в соответствии с требованиями международной федерации…».

Заявка, о которой упомянул Сергей Душин, относится к ближайшему этапу Кубка мира. Но ведь именно таким способом нужно регистрировать и заявку на чемпионат мира.

Президент УФГ, резюмируя свой конфликт с ФГУ отметил, что войны не хочет. Но, в данной ситуации не видит иного способа ее разрешения, как вмешательство со стороны профильного министра Равиля Сафиуллина и руководства Национального олимпийского комитета во главе с Сергеем Бубкой. Видимо, поступаться принципами в ФГУ не хотят. Пусть даже и понимают, что прямо нарушают правила международной федерации. Принципиален в своей позиции и новый президент УФГ.

Любопытно, что к Министерству по делам молодежи и спорта новый президент УФГ апеллировал не случайно. Ведь именно министр Сафиуллин и решил локальный конфликт с подачей заявки на ближайший этап Кубка мира, в присутствии прибывшей к нему на прием Ирины Дерюгиной. Впрочем, он не обязан быть нянькой для двух гимнастических организаций. В конце концов, он элементарно не сможет находить постоянно время для того чтобы гасить все конфликты. У него таких видов спорта – под сотню, а еще и проблемы молодежи…

Очевидно одно – пока, к счастью, украинские гимнастки выступят на чемпионате мира в Киеве, причем, выступят в сильнейшем составе. Разумеется, никто не допустит того, чтобы ситуация дошла до крайней степени маразма.

Но, расставаться с властью всегда тяжело. Даже если иного выхода нет. Пара Дерюгиных единолично правила украинской художественной гимнастикой на протяжении многих лет. Разумеется, с молчаливого согласия тех, кто раньше руководил гимнастикой в целом. Сейчас же наступил момент, когда властью приходиться поделиться.

…Иначе, украинская художественная гимнастика рискует действительно попасть в ситуацию, когда ее придется спасать. Спасать от тех, кто сейчас отчаянно хватается за последнюю соломинку власти.

Кирилл Стадниченко