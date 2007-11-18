Блохину обидно за сборную России

Главный тренер сборной Украины Олег Блохин на послематчевой пресс-конференции после проигрыша литовцам признался, что ему трудно комментировать матч в Каунасе и отметил, что претензий к своим подопечным у него нет.

«Трудно комментировать эту встречу. У меня нет претензий к ребятам по самоотдаче. Проиграть по такой игре 0:2 - нелогично. Но в футболе логика действует далеко не всегда, и выигрывает та команда, которая забивает. Сегодня мы не забили, поэтому и проиграли. Ничего не поделать, но в этом отборочном цикле мы регулярно помогаем своим соперникам - сами себе "привозим" голы. Видно год такой. Всё фартовый да фартовый, везучий да везучий - видимо, как раз это и ушло», - сказал Блохин - «… у меня двоякие ощущения после сегодняшнего матча. С одной стороны, безусловно, неприятно проигрывать, но с другой стороны претензий ребятам предъявить я не могу. Ошибки бывают, тем более на таком поле. При этом, как вы знаете, у нас были колоссальные кадровые проблемы накануне поединка. Но что сделать, проиграли. Ничего страшного. Будем готовиться к матчу с французами».

Тренер настаивает, что в матче против сборной Франции его команда будет преследовать прежнюю цель: «Возможно, для кого-то наш матч с французами и превратился в товарищеский, но для меня цель осталась прежней: необходимо достойно завершить этот отборочный цикл. Получится или нет - это другой вопрос. Я понимаю, что сборные Франции и Италии уже обеспечили себе выход из группы. Возможно, теперь французы выставят на матч с нами третий состав, но у них есть возможность набрать игроков и на четыре состава национальной команды. У меня же проблема с тем, чтобы набрать игроков хотя бы на один состав. Сегодня вот потеряли Шовковского - он подвернул голеностоп. Есть и другие кадровые проблемы, поэтому пока не знаю, смогу ли собрать полноценный состав на матч со сборной Франции. Так что не думаю, что статус предстоящего поединка - товарищеский. Мы играем полноценный отборочный матч. К тому же, должен же быть какой-то престиж?».

Журналисты поинтересовались реакцией Олега Блохина на поражение сборной России от сборной Израиля: "Не кажи гоп, пока не перестрибнешь!". Все ведь кричали, что сборная России уже вышла на чемпионат Европы, что все так хорошо и гладко, но сегодня мы лишний раз получили подтверждение того, что пока ты не добился результата, не надо говорить, что уже решена задача. А когда торопишься, то всегда получается так, как получилось сегодня», - сказал Блохин – «Но за сборную России, конечно, обидно. За кого теперь болеть на чемпионате Европы? За англичан, что ли? Ведь ни одна из сборных стран бывшего Союза не вышла из группы. Когда Латвия играла на чемпионате Европы, я за них болел. А за кого же еще? Все-таки это страна бывшего СССР. Хороший футбол был в те времена... В той же Литве "Жальгирис" всегда был прекрасной командой, которую мы никак не могли обыграть. (Улыбается). Так оно, видно, и продолжается, что тут еще скажешь. (Смеется). Двоякое настроение: с одной стороны я смеюсь, потому что мне непонятно, как мы по такой игре проиграли, с другой стороны, результат на табло, и я поздравляю сборную Литвы с победой. Поражения надо признавать, как бы ты ни играл.

По материалам сайта "Динамо Киев от Шурика"