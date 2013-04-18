Менеджер Кличко возмущен преждевременным решением WBA

По словам Б.Бенте, нельзя проводить аукцион ранее, чем украинец 4 мая проведет бой с Франческо Пьянета. При этом, и россиянин 17 мая должен выйти на ринг в Москве против соперника, который будет известен в ближайшие дни.

«Я не могу понять, для чего Всемирная боксерская ассоциация организовала аукцион между двумя бойцами, которым совсем скоро предстоит еще провести поединки, - сказал Б.Бенте. - Мы могли бы провести этот аукцион через две недели после поединка с Пьянета. К тому времени, мы бы уже знали, физическое состояние Владимира. Также, мы бы хотели сперва узнать о наличии свободных стадионов и спортивных арен. Глядя на все это, создается впечатление, что WBA уже знает, что Владимир выиграл бой у Пьянета. Однако, я хочу заметить, что такие решения плохо влияют на имидж бокса», сообщает gorodokboxing.com.

При этом, как отметил Б.Бенте, они не собираются оспаривать решение руководства WBA.

«Решение WBA является окончательным. Мы изложили руководству наши проблемы, но не были услышаны. Поэтому, Том Леффлер (исполнительный директор K2 Promotions) даст нашему представителю в Панаме все указания по поводу аукциона» - добавил Б. Бенте.