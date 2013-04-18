На «Олимпийском» можно сфотографироваться с Кубком мира ФИФА

Сегодня на НСК «Олимпийский» был представлен Кубок мира ФИФА – приз, какой раз в четыре года получает команда-победительница чемпионата мира по футболу.

Как сообщили УНИАН в Федерации футбола Украины, на официальной части торжественной презентации Кубка выступил тренер национальной сборной Украины Александр Заваров. В своей речи он отметил, что ему чрезвычайно приятно присутствовать на этом событии, поскольку он - участник двух чемпионатов мира, впервые имеет возможность видеть Кубок мира так близко. Также, А.Заваров отметил, что как тренер национальной сборной верит, что Кубок мира ФИФА приедет в Украину не на один день, а на четыре года. А тренерский штаб команды и футболисты приложат максимум усилия для того, чтобы это произошло как можно быстрее.

Участники и гости мероприятия вспомнили и пока самый большой успех сборной Украины выход в 1/4 финала ЧМ-2006 года в Германии - и выразили надежду, что наша команда сумеет завоевать в борьбе путевку в финальную часть Кубку мира, который в следующем году пройдет в Бразилии.

Напомним, что Кубок мира ФИФА пробудет в Киеве один день, после чего отправится в Бельгию. Все желающие будут иметь возможность увидеть главный трофей мирового футбола и по желанию сфотографироваться с ним на НСК «Олимпийский» до 20.00.