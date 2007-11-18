Хиддинк: никак не шел последний пас

Главный тренер футбольной сборной России Гус Хиддинк считает главными причинами поражения своих подопечных в субботнем матче отборочного цикла Евро-2008 против команды Израиля первый пропущенный гол, провалы при игре в обороне и недостаточное взаимодействие российских игроков друг с другом. Своим анализом игры, завершившейся со счетом 2:1 в пользу израильтян, голландский специалист поделился по горячим следам на послематчевой пресс-конференции.

По его мнению, главной проблемой российских футболистов было плохое взаимодействие друг с другом. "У нас никак не шел последний пас. Это является главной причиной нашей невыразительной игры, - отметил он. - Мы очень разочарованы".

Главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк не сомневается, что сборная Хорватии будет играть против англичан только на победу.

"Хорваты достаточно сильны, чтобы выиграть в Лондоне. Я ожидаю, что хорваты будут играть на победу, - заявил Хиддинк. - Несомненно, мы ждем от них хорошей игры, ведь это не та команда, которая будет просто отбывать номер на поле".

Теперь россиянам необходимо уповать на победу хорватской команды в Лондоне 21 ноября, чтобы завоевать путевку в финальную часть чемпионата Европы-2008.

По материалам РИА Новости