Хиддинк: никак не шел последний пас
Россияне уповают на победу хорватов
|Гус Хиддинк. Фото АР
По его мнению, главной проблемой российских футболистов было плохое взаимодействие друг с другом. "У нас никак не шел последний пас. Это является главной причиной нашей невыразительной игры, - отметил он. - Мы очень разочарованы".
Главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк не сомневается, что сборная Хорватии будет играть против англичан только на победу.
"Хорваты достаточно сильны, чтобы выиграть в Лондоне. Я ожидаю, что хорваты будут играть на победу, - заявил Хиддинк. - Несомненно, мы ждем от них хорошей игры, ведь это не та команда, которая будет просто отбывать номер на поле".
Теперь россиянам необходимо уповать на победу хорватской команды в Лондоне 21 ноября, чтобы завоевать путевку в финальную часть чемпионата Европы-2008.
По материалам РИА Новости