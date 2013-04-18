Футболист забил гол «ножницами» из-за пределов штрафной (видео)

Дриусси поразил ворота таким образом в матче со сборной Уругвая, состоявшемся в рамках юношеского чемпионата Южной Америки по футболу , сообщает Лента.ру. Видеозапись эпизода выложена на YouTube.

Дриусси забил гол на третьей минуте поединка. Футболист принял мяч на грудь и пробил «ножницами» через себя. Мяч влетел в ворота сборной Уругвая под перекладиной.

На 13-й минуте Дриусси забил еще один гол, однако затем аргентинцы остались в меньшинстве после удаления одного из игроков, и уругвайцы трижды поразили ворота соперника.

На 87-й минуте у аргентинцев был удален еще один футболист. Однако аргентинская команда, оставшись вдевятером, сумела сравнять счет — это сделал Марсело Сторм на 89-й минуте.

После двух туров юношеского чемпионата Южной Америки в турнирной таблице лидируют сборные Аргентины, Бразилии и Венесуэлы. Эти команды набрали по четыре очка.