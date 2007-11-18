Результаты матчей отборочного раунда Чемпионата Европы

Группа A. Финляндия – Азербайджан 2:1 (Форселл 79, Куки 86 - Гурбанов 63), Польша – Бельгия 2:0 (Смолярек 45, 49), Португалия - Армения 1:0 (Угу Алмейда 42). Матч Сербия - Казахстан перенесен на 18 ноября.

Польша обеспечила себе выход в финальный турнир - у нее 27 очков. У Португалии - 26, у Финляндии - 23, 21 ноября они встретятся на поле Португалии. Сербия при 20 очках теоретически еще может набрать недостающие 6 баллов в играх с Казахстаном и Польшей.

Группа B. Шотландия - Италия 1:2 (Фергюсон 65 - Тони 2, Пануччи 90+1), Литва - Украина 2:0 (Савенас 41, Данилявичюс 67)

В группе определились лидеры - это Италия (26 очков) и Франция (25). 21 ноября они завершат отборочный раунд матчами, соответственно, с Фарерскими островами и Украиной. У Шотландии 24 очка, но уже нет игр.

Группа C. Молдова - Венгрия 3:0 (Бугаев 13, Жосан 23, Алексеев 86), Норвегия - Турция 1:2 (Хаген 12 - Белезоглу 31, Кахведжи 59), Греция - Мальта 5:0 (Гекас 32, 72, 74, Басинас 54, Аманатидис 61)

Грецию с ее 28 очками уже не догнать, а вот разница в одно очко между Турцией (21) и Норвегией (20) может стать решающей. Соперниками Турции и Норвегии 21 ноября будут, соответственно, Босния-Герцеговина и Мальта.

Группа D. Уэльс – Ирландия 2:2 (Кумас 23, 89 пен. - Кин 31, Дойл 60), Германия - Кипр 4:0 (Фритц 2, Клозе 20, Подольски 53, Хитцльшпергер 82), Чехия - Словакия 3:1 (Грыгера 13, Кулич 76, Росицки 83 - Галасек 79 автогол)

Чехия и Германия набрали по 26 очков, у ближайшей к ним Ирландии - 17.

Группа E. Андорра - Эстония 0:2 (Опер 31, Линдпере 60), Израиль - Россия 2:1 (Барда 10, Голан 90+2 - Билялетдинов 61), Македония - Хорватия 2:0 (Мазнов 71, Наумоски 79)

У Хорватии 26 очков, у Англии - 23, им предстоит матч между собой. Россия может набрать 24 очка в матче с Андоррой, Израиль - может набрать 23 очка в матче с Македонией.

Группа F. Латвия - Лихтенштейн 4:1 (Карлсонс 14, Верпаковскис 30, Лейзанс 63, Вишняков 87 - Зирнис 13 автогол), Северная Ирландия - Дания 2:1 (Фини 62, Хили 80 - Бреннтнер 51), Испания - Швеция 3:0 (Капдевилья 14, Иниеста 39, Серхио Рамос 65)

У Испании - 25 очков, у Швеции - 23 и матч с Латвией, С.Ирландия может набрать 23 очка, если выиграет у Испании.

Группа G. Болгария - Румыния 1:0 (Димитров 6), Албания - Беларусь 2:4 (Богдани 39, Капллани 43 - Ромащенко 28, 63 пен., Кутузов 45+1, 54), Нидерланды - Люксембург 1:0 (Куверманс 43)

У Румынии и Голландии - по 26 очков, у Болгарии только 22. Игры 21 ноября здесь уже ничего не изменят.