Завершился матч Литва - Украина

Завершился проходивший в Каунасе матч отборочного тура Чемпионата Европы в группе B между сборными Литвы и Украины. Счет 2:0 в пользу хозяев поля. Голы на 41-й и 67-й минуте забили Савенас и Данилявичюс.

Во встрече Израиль - Россия (группа E) израильтяне вырвали победу на 90+2 минуте - 2:1 (Барда 10, Голан 90+2 - Билялетдинов 61).

Матч Норвегия - Турция (группа C) завершился победой гостей - 1:2 (Хаген 12 - Белезоглу 31, Кахведжи 59).

Напомним, что также завершились матчи:

Группа A. Финляндия – Азербайджан 2:1 (Форселл 79, Куки 86 - Гурбанов 63), Польша - Бельгия 2:0 (Смолярек 45, 49)

Группа B. Шотландия - Италия 1:2 (Фергюсон 65 - тони 2, Пануччи 90+1)

Группа C. Молдова - Венгрия 3:0 (Бугаев 13, Жосан 23, Алексеев 86), Греция - Мальта 5:0 (Гекас 32, 72, 74, Басинас 54, Аманатидис 61)

Группа D. Уэльс – Ирландия 2:2 (Кумас 23, 89 пен. - Кин 31, Дойл 60), Германия - Кипр 4:0 (Фритц 2, Клозе 20, Подольски 53, Хитцльшпергер 82), Чехия - Словакия 3:1 (Грыгера 13, Кулич 76, Росицки 83 - Галасек 79 автогол)

Группа G. Болгария - Румыния 1:0 (Димитров 6), Албания - Беларусь 2:4 (Богдани 39, Капллани 43 - Ромащенко 28, 63 пен., Кутузов 45+1, 54), Нидерланды - Люксембург 1:0 (Куверманс 43)

Группа E. Андорра - Эстония 0:2 (Опер 31, Линдпере 60), Македония - Хорватия 2:0 (Мазнов 71, Наумоски 79)

Группа F. Латвия - Лихтенштейн 4:1 (Карлсонс 14, Верпаковскис 30, Лейзанс 63, Вишняков 87 - Зирнис 13 автогол), Сев.Ирландия - Дания 2:1 (Фини 62, Хили 80 - Беннтнер 51).

В настоящий момент продолжаются матчи: Испания - Швеция 2:0 (Капдевилья 14, Иниеста 39), Португалия - Армения 1:0 (Угу Алмейда 42).