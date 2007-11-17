Первые результаты матчей Чемпионата Европы по футболу
Сборная Украины сыграла первый тайм
Завершились семь матчей отборочного раунда Чемпионата Европы по футболу, еще в трёх - команды ушли на перерыв. Среди последних и сборная Украины, пропустившая гол на 41-й минуте.
Группа A Финляндия – Азербайджан 2:1 (Форселл 79, Куки 86 - Гурбанов 63)
Группа B Шотландия - Италия 1:2 (Фергюсон 65 - тони 2, Пануччи 90+1), Литва - Украина 1:0 перерыв (Савенас 41)
Группа C Молдова - Венгрия 3:0 (Бугаев 13, Жосан 23, Алексеев 86), Норвегия - Турция 1:1 перерыв (Хаген 12 - Белезоглу 31)
Группа D Уэльс – Ирландия 2:2 (Кумас 23, 89 пен. - Кин 31, Дойл 60)
Группа G Болгария - Румыния 1:0 (Димитров 6)
Группа E Андорра - Эстония 0:2 (Опер 31, Линдпере 60), Израиль - Россия 1:0 перерыв (Барда 10)
Группа F Латвия - Лихтенштейн 4:1 (Карлсонс 14, Верпаковскис 30, Лейзанс 63, Вишняков 87 - Зирнис 13 автогол)