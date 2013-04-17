Украинская волейболистка признана лучшей в Корее

Как сообщает портал isport.ua, команда 25-летней украинки «ИБК Альтос» из Сеула выиграла регулярный чемпионат, опередив по итогам тридцати туров ближайшего преследователя «Куми Кальтекс» на 11 пунктов (73 против 62). Сама О.Рыхлюк набрала в регулярном первенстве 812 очков.

В финальной серии до трех побед «ИБК Альтос» обыграл тот же «Куми Культекс» со счетом 3:1.

Ранее О.Рыхлюк защищала цвета одесской «Джинестры», итальянской «Перуджи» и турецкого «Бешикташа».