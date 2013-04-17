Сборная Украины выиграла очередной матч чемпионата мира по хоккею

Как сообщает корреспондент УНИАН, сегодняшняя игра, как и две предыдущие с румынами и эстонцами, выигранные с одинаковым счетом 8:1, оказалась простой для хозяев турнира.

В двух периодах украинцы забили по два гола, а в третьем - три. В первом периоде счет открыл Александр Торяник, а удвоил преимущество украинцев Артем Бондарев. Во второй 20-минутке Александр Торяник оформил дубль, а Юрий Петранговский довел преимущество украинцев до 4:0. Наконец, в заключительной 20-минутке Олег Шафаренко, Василий Полоницкий и Андрей Михнов довели счет до разгромного. Любопытно, что последний гол украинцы забили в пустые ворота соперника. Литовцы хотели воспользоваться удалением в составе хозяев поля и выпустили вместо вратаря шестого полевого игрока, но получили шайбу в свои ворота.

Основные конкуренты сборной Украины в этом турнире – сборные Нидерландов и Польши сегодня играли между собой. Матч закончился победой поляков со счетом 3:1.

Таким образом, после трех туров соревнований у поляков и украинцев максимально возможный показатель – по 9 набранных очков.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира в Донецке продлится до 20 апреля. Завтра сборной Украины предстоит матч с командой Голландии, а в последний день – с поляками.