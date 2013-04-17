Шахтер одолел Карпаты

В Донецке завершился третий матч игрового дня в рамках четвертьфинала Кубка Украины, в котором «Шахтер» одолел львовские «Карпаты» - 2:1.

Как сообщает корреспондент УНИАН, игра в Донецке прошла с явным преимуществом хозяев поля. Львовяне практически не атаковали, а мнение специалистов о том, что это будет трудный и принципиальный поединок для обоих клубов, звучавшее накануне, подтвердилось лишь отчасти. Горняки, в свою очередь, легко преодолевали защиту гостей, и только вальяжность в завершающей стадии атак не позволила им выиграть более убедительно.

Судьба путевки в полуфинал Кубка Украины была решена в концовке первого тайма. На 32-й минуте счет открыл Алексей Гай. Если удар Тайсона отбил Мартин Богатинов, то на добивании самым расторопным оказался А. Гай, отправивший мяч в ворота. А спустя 12 минут красивую комбинацию хозяев точным ударом завершил Алекс Тейшера – 2:0. В этой атаке Дарио Срна отдал на Луиса Адриано, тот быстро сбросил на Тейшейру и Алекс без труда отправил мяч в ворота львовян.

Во втором тайме «Шахтер» продолжал атаковать, но уже не так азартно, а скорее по инерции. А на 80-й минуте капитан горняков Дарио Срна неожиданно нарушил правила в своей штрафной площади на Александре Гладком. Пенальти четко реализовал Сергей Зенев – 2:1. Внезапно возникшая интрига не принесла напряженной концовки. Гости не смогли организовать штурм ворот «Шахтера», а хозяева, в свою очередь, ограничились контролем мяча в центре поля.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня в полуфинал вышли «Севастополь» и «Днепр». Последнюю путевку в полуфинал в эти минуты разыгрывают киевский «Арсенал» и одесский «Черноморец».