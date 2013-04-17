Днепр вышел в 1/2 Кубка Украины

В Луцке завершился второй четвертьфинальный матч Кубка Украины по футболу, в котором «Волынь» проиграла на своем поле днепропетровскому «Днепру» - 0:2.

Как сообщает корреспондент УНИАН, игра в Луцке стала серьезным вызовом для днепропетровского клуба, который после зимнего перерыва провел ряд невыразительных игр, как на международной, так и на внутренней арене. В результате этого команда занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги, существенно отставая от «Металлиста» в борьбе за второе место и путевку в Лигу чемпионов.

Несмотря на все проблемы, кубковый матч в Луцке стал для «Днепра» позитивным, как в смысле результата, так и качества демонстрируемой игры. Получив игровое преимущество, гости реализовали его, забив гол на 45-й минуте, когда Сергей Кравченко красивым ударом поразил ворота Виталия Недилько. А в концовке игры гости уверенно пресекали попытки штурма своих ворот «Волынью», после чего сами забили гол. В добавленное арбитром время выход один на один с вратарем лучан реализовал Матеус.

Как сообщал УНИАН, первым полуфиналистом Кубка Украины сегодня стал Севастополь, одолевший в серии пенальти симферопольскую «Таврию». Впереди еще два матча.