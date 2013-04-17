Первого полуфиналиста Кубка Украины по футболу определила серия пенальти

В Севастополе завершился первый четвертьфинальный матч Кубка Украины по футболу, в котором «Севастополь» принимал симферопольскую «Таврию» и выиграл в серии пенальти – 4:1 (1:1 в основное время).

Как сообщает корреспондент УНИАН, крымское дерби прошло в напряженной и равной борьбе. Накануне матча специалисты и аналитики букмекерских контор предполагали, что исход игры непредсказуем и спрогнозировать победителя не представляется возможным. И команды полностью подтвердили прогнозы, завершив основное время вничью – 1:1.

Поначалу преимуществом завладели игроки «Севастополя». Первая половина матча прошла на фоне многочисленных атак хозяев поля, логичным завершением которых стал гол на 23-й минуте матча. Саулюс Миколюнас бил по воротам «Таврии», мяч принял на себя Александр Ковпак и сильнейшим ударом переправил его в сетку ворот симферопольцев – 1:0. Практически сразу после этого Денис Кожанов имел две возможности удвоить преимущество «Севастополя», но его ударам не хватило точности. После чего команды относительно спокойно доиграли тайм.

После перерыва преимуществом уже владели симферопольцы. На 55-й минуте игры оно воплотилось в гол – Махач Гаджиев здорово исполнил штрафной удар, послав мяч впритирку с ближней штангой ворот. Сравняв счет симферопольцы также имели возможность сразу же забить второй гол, но Артуру Карнозе помешал пробить по воротам Олег Гуменюк. А затем команды больше осторожничали, чем помышляли о комбинационной атакующей игре. В итоге – 1:1.

Дополнительное время также не подарило зрителям голевых моментов. А в серии пенальти более удачливыми были севастопольцы. Они реализовали все четыре пенальти, в то время как у «Таврии» не забили Эдуардо и Гомес. В итоге, серия пенальти завершилась со счетом 4:1.

Как сообщал УНИАН, сегодня состоятся еще три матча четвертьфинальной стадии Кубка Украины.