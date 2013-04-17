Украинская баскетболистка Ягупова выбрана на драфте женской NBA

Как сообщает официальный сайт женской НБА, клуб выбрал украинскую баскетболистку в третьем раунде драфта.

Вполне вероятно, что уже в ближайшее время А.Ягупова может отправиться в США, однако, аналитики не дают ей много шансов закрепиться в лиге в первом сезоне. Более того, по информации баскетбольных интернет-СМИ, интерес к форварду проявляет турецкий «Галатасарай», и переход А.Ягуповой туда более реален.

Этот сезон форвард сборной Украины начинала в клубе «Регина-Баскет» из города Бар (Хмельницкая обл.), после чего перешла в кировоградский «Елизавет Баскет». Вместе с командой из Кировограда А.Ягупова закончила чемпионат Украины второй, хотя рассчитывали амбициозные новички на чемпионство.

А.Ягупова набирала 28,2 очка, сделала 7,9 подбора и 4,7 передачи в среднем за матч чемпионата Украины. Летом прошлого года она была лидером молодежной сборной страны, которая пробилась в четвертьфинал Евробаскета. Также А.Ягупова играла в составе национальной команды, которая отобралась на чемпионат Европы.

Тройку первых номеров драфта составили Бритни Гринер, Елена Делле Донне и Скайлар Диггинс.