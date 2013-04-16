Чемпион мира по боксу проведет свой следующий бой в Украине
19:48, 16 апреля 2013Спорт
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Чемпион мира по боксу в весовой категории до 69,9 килограмма по версии WBO (Всемирная боксерская организация) чеченец Заурбек Байсангуров проведет свой следующий поединок 6 июля 2013 года в Киеве либо в Одессе.
Байсангуров за свою профессиональную карьеру провел 29 боев, одержал в них 28 побед / Фото: akboxing.ru
Соперником З.Байсангурова станет американец Деметриус Андраде, сообщает интернет-издание Boxingscene.com.
Торги за организацию боя выиграла промоутерская компания братьев Кличко K2 Promotions, представляющая интересы З.Байсангурова. K2 Promotions предложила 501200 долларов. 80% этой суммы достанутся команде З.Байсангурова, 20% получит Д.Андраде.
Напомним, что 28-летний З.Байсангуров за свою профессиональную карьеру провел 29 боев, одержал в них 28 побед (20 - нокаутом) и потерпел одно поражение. 25-летний Д.Андраде выиграл все 19 своих поединков (13 - нокаутом).
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