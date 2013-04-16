Чемпион мира по боксу проведет свой следующий бой в Украине

Соперником З.Байсангурова станет американец Деметриус Андраде, сообщает интернет-издание Boxingscene.com.

Торги за организацию боя выиграла промоутерская компания братьев Кличко K2 Promotions, представляющая интересы З.Байсангурова. K2 Promotions предложила 501200 долларов. 80% этой суммы достанутся команде З.Байсангурова, 20% получит Д.Андраде.

Напомним, что 28-летний З.Байсангуров за свою профессиональную карьеру провел 29 боев, одержал в них 28 побед (20 - нокаутом) и потерпел одно поражение. 25-летний Д.Андраде выиграл все 19 своих поединков (13 - нокаутом).