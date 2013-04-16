В Бостонском марафоне принимали участие шесть украинцев

13:02, 16 апреля 2013
Спорт
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Шестеро украинцев приняли участие в Бостонском марафоне 15 апреля – Василий Боков, Фил Андрей, Алла Камердинер, Валентина Хамайко, Сергей Шумко и Андрей Онистрат. 

Фото: twitter.com/JimArmstrongWBZ

По предварительным данным, все они успели завершить дистанцию до взрывов.

Андрей Онистрат, глава правления Банка Национальный кредит и известный триатлет и марафонец сразу прокомментировал случившееся на своей странице в Фейсбук:: «Ушел с места взрыва за 9 минут до события. Ждал Валю (Валентину Хамайко). Понял, что она закончила и я разминулся с ней. Судьба! ».

Позже Андрей и Валентина вышли в прямой эфир телеканала 1+1, где рассказали, что по их сведениям все украинцы целы и невредимы.

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