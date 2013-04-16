Украинский баскетболист выставил свою кандидатуру на драфт НБА

Как сообщает корреспондент УНИАН, 19-летний украинец, бывший игрок студенческой команды «Мериленд», считается одним из самых перспективных центровых на просторах США, и аналитики предсказывают ему выбор, как минимум, в первой десятке драфта. Напомним, что процедура драфта включает в себя выбор молодых и талантливых игроков для команд Национальной баскетбольной ассоциации. Драфт-2013 состоится в конце июня.

Ранее шестеро игроков из Украины принимали участие в этом событии и были выбраны различными клубами НБА для подписания контрактов. Первым задрафтованным игроком стал нынешний президент Федерации баскетбола Украины Александр Волков - его выбрала "Атланта Хокс" в 1986 году, однако свой контракт с клубом А.Волков подписал три года спустя. В 1996 году воспитанник киевского баскетбола Виталий Потапенко был выбран "Индианой Пэйсерс" под высоким 12-м номером. В.Потапенко в НБА выступал за такие команды как "Бостон Селтикс", "Сиэтл Суперсоникс" и "Сакраменто Кингз".

Лишь 8 лет спустя украинцы снова начали появляться на драфте - сначала это был Сергей Лищук, однако после того, как его выбрал "Мемфис Гризлис", он так и не подписал контракта с каким-либо клубом лиги. Затем Алексей Печеров попал во внимание "Вашингтон Уизардс", который котировал украинца под высоким 18-м номером. А.Печеров провел несколько сезонов в столице США, а также в "Миннесота Тимбервулвз". Был выбран на драфте (38-й номер "Филадельфия 76"), а затем и заиграл в НБА и Кирилл Фесенко - сейчас воспитанник днепропетровского баскетбола выступает в "Индиане". Наконец, последним выбранным на драфте стал николаевец Сергей Гладырь - его под 49-м номером обозначила "Атланта".

Отметим, что А.Лень - один из немногих из этого списка, кто прошел систему молодежного баскетбола в США.